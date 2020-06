राजस्थान में 240 करोड़ से महिलाओं को मिलेगा रोजगार, 15 लाख परिवारों को होगा फायदा

(women will get employment in Rajasthan with 240 crore) सीकर. कोरोनाकाल में स्वावलम्बन को अपनाने वाली प्रदेश की महिलाओं के अरमान अब जल्द पूरे होंगे। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।