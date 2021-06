विश्व योग दिवस : आप समझते होगे खराब कम्पयूटर, प्रिंटर, माउस और की-बोर्ड को बेकार कचरा...! यहां तो ये हैं योग गुरु

World Yoga Day Special: e-waist...Here it is the yoga guru!

जिसको पूरी दुनिया ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्राॉनिक्स कचरा समझती है वह आज योग गुरु की शक्ल में पेश है। विश्वास नहीं होता ना! लेकिन इन कलाकृतियों को देख सौ फीसदी विश्वास हो जाएगा। जयपुर, भोपाल और दिल्ली के चौराहों पर लगी योगाभ्यास सिखाती विभिन्न योग मुद्राओं की ये कलाकृतियां आज योग और उसके महत्व को समझा रही हैं। ये सब कुछ साकार किया है सीकर के एक छोटे से गांव के रहने वाले आर्टिस्ट ने और वो भी ई-वेस्ट की मदद से।