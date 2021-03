क्या आप करेंगे ताज्जुब! साढ़े तीन सौ जैक से 20 वर्ष पुराना मदरसा उठा दिया 06 फीट ऊंचा

Would you be surprised 20 year old madrasa lifted from 350 jacks

मदरसा भवन में बारिश का पानी भरने की थी समस्या। अब 17 लाख के खर्चे से किया जा रहा मदरसा ऊंचा।