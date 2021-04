राजस्थान के 13 जिलों में अंधड़ और बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

(Yellow alert for rain and hail in Rajasthan)सीकर. राजस्थान में आज से मौसम फिर बदलने वाला है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से शेखावाटी सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज अंधड़ चलने के साथ कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने के की संभावना है।