राजस्थान के 19 जिलों में ओरेंज अलर्ट जारी, बरसात के साथ दो दिन चलेगी धूलभरी आंधी

Yellow alert issued in 19 districts of Rajasthan सीकर। राजस्थान में मौसम फिर करवट लेने वाला है। (Weather Will Be Change In Rajasthan) मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों में आगामी तीन दिनों में बरसात के साथ धूलभरी आंधी की चेतावनी जारी की है। येलो अलर्ट के साथ विभाग ने 23 व 24 अप्रेल को मेघगर्जन के साथ धूलभरी आंधी और 30 से 50 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा जताया है। इससे पहले मंगलवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहे। तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई। शेखावाटी के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया।

यूं रहेगा तीन दिन मौसम

22 अप्रैल: मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर व कोटा संभाग में एक दो स्थानों पर हल्की बरसात होगी।

23 अप्रैल: प्रदेश के सीकर, झुंझुनूं, भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, करौली, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, धोलपुर में मेघ गर्जन के साथ धूल भरी आंधी व 40 से 50 किमी की हवा चलेगी।

24 अप्रेल: सीकर, झुंझुुनूं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, जयपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर, दौसा, अजमेर व धोलपुर में मेघगर्जन व धूलभरी आंधी के साथ 30 से 40 किलोमीटर की हवाएं चलेगी।

बरसात से किसान परेशान



इधर, शेखावाटी व आसपा के इलाकों में रविवार रात को हुई बरसात से कई किसानों को नुकसान हो गया। क्योंकि फसल कटाई का समय होने पर ज्यादातर किसानों की फसल खुले में रखी थी। जो बरसात में भीग गई। वहीं, कई जगह खड़ी फसल को भी नुकसान हुआ।