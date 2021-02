आप भी जान ही लीजिए कि आखिर क्यों महक रहे हैं सीकर के टोल प्लाजा!

You also know why the toll plaza of Sikar is smelling

सीकर के 12 टोल प्लाजा पर किसानों का पड़ाव जारी है। इन टोल बूथ पर किसान टैंट लगाकर जमे हुए हैं और यहीं पर इनके भोजन तैयार करने की व्यवस्था की जा रही है। आसपास के ग्रामीण किसानों को टैंट में ही खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। महापड़ाव के दौरान किसान खूब चाव से भोजन पकाने में लगे हुए हैं और दूर दूर तक व्यंजनों की महक पहुंच रही है।