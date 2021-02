पिंक सिटी तो सुनी होगी अब आप पिंक विलेज भी जान लीजिए

You must have heard Pink City, now you also know Pink Village

विक्रम संवत 1111 में बसंत पंचमी के दिन 966 वर्ष पूर्व स्थापित यह गांव आजकल पिंक विलेज के नाम से विख्यात हो रहा है।