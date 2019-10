नाइजीरियन गैंग की युवती सहित दो गिरफ्तार, महिलाओं को ऐसे फंसाते थे जाल में

Two Member of Nigerian Gang Arrested by Sikar Police : सोशल मीडिय़ा पर दोस्ती ( Friendship on Social Media ) कर गिफ्ट का झांसा देकर ठगी करने वाले नाइजीरियन गिरोह के दो ठगों को गिरफ्तार किया है।