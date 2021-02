पांच मंजिल ऊंचे कॉम्पलेक्स से गिरने पर युवक की मौत, मां ने लगाया धक्का देकर हत्या का आरोप

सीकर/कांवट. राजस्थान के सीकर जिले के कांवट कस्बे में पांच मंजिल ऊंचे कॉम्पलेक्स पर बैनर लगाते समय गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ((man died due to falling from five floor high complex) ) हादसा बस स्टैंड के पास श्याम कॉम्पलेक्स में घटा। जहां पांचवी मंजिल पर कोचिंग सेंटर का बैनर लगाते समय युवक गिर गया। युवक को इलाज के लिए चौमूं के निजी अस्पताल में लेकर गए। जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार सूरज कालोनी जुगलपुरा निवासी सुरेश कुमावत पुत्र नाथूराम मजदूरी का काम करता है। देर शाम को वह श्याम कॉम्पलेक्स की पांचवी मंजिल पर रस्सी के सहारे कोचिंग सेंटर का बैनर लगा रहा था। बैनर लगाते समय संतुलन बिगडऩे से वह नीचे गिर पड़ा। युवक की चीख पुकार सुनकर लोग जमा हो गए। उसे तुरंत उपचार के लिए चौमूं के निजी अस्पताल ले जाया गया । लेकिन, उसे बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में उपचार के दौरान ही युवक ने दम तोड़ दिया।

मृतक की मां ने लगाया हत्या का आरोप

इधर, मामले में मृतक सुरेश की मां ने चार-पांच युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि मृतक को शराब पिलाकर काम्प्लेक्स से धक्का देकर हत्या की गई है। थोई थानाधिकारी संगीता मीणा ने बताया कि मृतका की मां ने चार-पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला थाने में दर्ज कराया है। पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि आरोपियों ने युवक को पहले शराब पिलाई और उसके बाद जानबुझकर उसे पांच मंजिल कॉम्पलेक्स के उपर से धक्का दे दिया। कॉम्पलेक्स से गिरने के कारण उसके सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।