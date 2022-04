पहले 'माई स्वीट फेमिली' का स्टेटस लगाया, फिर पत्नी व दो वर्षीय बच्चे की हत्या कर फंदे पर झूला युवक

राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना सदर थाना इलाके के गांवड़ी गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से सनसनी फैल गई।

Young man hanging on a noose after killing wife and two-year-old child.सीकर/ गणेश्वर. राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना सदर थाना इलाके के गांवड़ी गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। गांव के एक घर में पत्नी व दो वर्षीय बच्चे का शव पलंग पर और पति कमरे में फंदे से झूलता मिला है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस का मानना है कि पत्नी व बच्चे की गला दबाकर हत्या के बाद पति ने उसी कमरे में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने तीनों के शव नीमकाथाना के अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाए हैं, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का सहीं पता चल पाएगा। पुलिस उप अधीक्षक गिरधारीलाल शर्मा ने बताया कि वारदात की जानकारी शनिवार रात करीब दस बजे लगी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो गांव के निवासी संपत कुमावत (28) का शव घर के कमरे में छत के हुक से फंदे पर लटका मिला। वहीं उसकी पत्नी पूजा (28) और दो वर्षीय बेटे चीनू का शव पलंग पर पड़ा था। पुलिस ने तीनों शवों को नीमकाथाना अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है।