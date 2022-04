VIDEO: नाबालिग के साथ ट्रेन के आगे कूदा युवक, कटे हुए मिले दोनों के शव, जांच शुरू

राजस्थान के सीकर जिले के सदर थाना इलाके के रसीदपुरा खोरी में रेलवे लाइन पर एक युवक व नाबालिग युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई।

सीकर Published: April 14, 2022 04:06:53 pm

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के सदर थाना इलाके के रसीदपुरा खोरी में रेलवे लाइन पर एक युवक व नाबालिग युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रशीदपुरा स्टेशन मास्टर ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए। इसके बाद दोनों की शिनाख्त करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए। सदर थानाधिकारी सुनीता बोयल ने बताया कि मृतक नेछवा थाना इलाके के बठोठ गांव निवासी सुनील (18) पुत्र कालू राम व बबीता (15) पुत्री जगदीश प्रसाद हैं। जिनका घर से एक ही समय निकलना सामने आया है। दोनों के शवों के पोस्टमार्टम के साथ घटना की जांच की कवायद शुरू कर दी गई है।

VIDEO: नाबालिग के साथ ट्रेन के आगे कूदा युवक, कटे हुए मिले दोनों के शव, जांच शुरू

शाम को निकले थे साथ, परिजन कर रहे थे तलाश

थानाधिकारी बोयल ने बताया कि दोनों मृतक एक ही गांव बठोठ के हैं। जो बीती शाम को घर से निकले थे। वापस नहीं लौटने पर परिजन उनकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच उनके शव रसीदपुरा खोरी में रेलवे लाइन पर मिलने की सूचना मिली। जिसके बाद दोनों के परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर मृतकों की शिनाख्त की और पोस्टमार्टम के बाद शव घर ले गए। जहां दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।

प्रेम प्रसंग का मामला, मौके पर जुटी भीड़

प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग व आत्महत्या से जुड़ा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक व युवती नेछवा थाना इलाके के एक ही गांव बठोठ निवासी थे। जिनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसका विरोध होने पर दोनों ने आत्महत्या का कदम उठाया है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग व आत्महत्या से जुड़ा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक व युवती नेछवा थाना इलाके के एक ही गांव बठोठ निवासी थे। जिनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसका विरोध होने पर दोनों ने आत्महत्या का कदम उठाया है।

Youth jumped in front of train with minor, bodies of both found mutilated, investigation started

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें