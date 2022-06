VIDEO: एक ही रात में पहले नाबालिग के साथ कुकर्म किया, फिर महिला को बनाया बलात्कार का शिकार

राजस्थान के सीकर जिले के धोद थाना इलाके में पुलिस ने एक ही रात में एक नाबालिग से कुकर्म कर महिला को बलात्कार का शिकार बनाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है।

Published: June 21, 2022 11:16:12 am

Youth raped minor and woman in same night सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के धोद थाना इलाके में पुलिस ने एक ही रात में एक नाबालिग से कुकर्म कर महिला को बलात्कार का शिकार बनाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नागौर के सुदरासन निवासी अशोक कुमार पुत्र शिशुपाल ने पहले दुकान से घर लौट रहे एक नाबालिग के साथ गलत काम किया। बाद में उसी रात एक महिला को दबोच लिया। नाबालिग के पिता व महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को आठ दिन बाद गिरफ्तार किया है। जिसे बापर्दा रख जेल भेज दिया गया है।