9वीं की छात्रा से 12वीं का छात्र करता रहा रेप, गिरफ्तार

सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में कक्षा 9वीं ( Rape With Girl Student in Sikar Rajasthan ) में पढऩे वाली छात्रा के साथ बलात्कार ( Rape in Rajasthan ) करने मामला सामने आया है। आरोपी उसी की स्कूल में पढऩे वाला 12वीं का छात्र निकला। पीडि़ता के पिता ने थाने में मामला दर्ज करवाया था।