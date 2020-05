अजब-गजब: लॉकडाउन को यादगार बनाने के लिए श्मशान घाट में समय बिता रहे युवा

सीकर. कोरोना वायरस (Corona virus) की वजह से जारी लॉकडाउन (Lock down) में राजस्थान के सीकर (Sikar In Rajasthan) जिले के नेछवा गांव के युवा कुछ अलग ही कर रहे हैं। लॉकडाउन को यादगार बनाने के लिए यह अपना ज्यादातर समय श्मशान घाट में बिता रहे हैं।

उमेश शर्मा

सीकर. कोरोना वायरस (Corona virus) की वजह से जारी लॉकडाउन (Lock down) में राजस्थान के सीकर (Sikar In Rajasthan) जिले के नेछवा गांव के युवा कुछ अलग ही कर रहे हैं। लॉकडाउन को यादगार बनाने के लिए यह अपना ज्यादातर समय श्मशान घाट में बिता रहे हैं। जहां यह युवा खाली समय का उपयोग श्मशान भूमि को संवारने के साथ पक्षियों की सेवा करने में कर रहे हैं। इसके लिए युवाओं की टीम दिनभर श्मशान भूमि में ही रहती है। जहां युवा न केवल साफ सफाई व पौधारोपण के साथ रंगाई- पुताई व पक्षियों के परिंडे व चुग्गा पात्र बांधकर उनमें दाना- पानी डालने का काम करते हैं, बल्कि अंतिम संस्कार के लिए पहुंचने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिता की लकडिय़ां भी काटकर ढेर लगा रहे हैं। खास बात यह भी है कि टीम में सरकारी कर्मचारी से लेकर व्यवसायी व विद्यार्थी तक शामिल है। जो मेहनत के साथ अपना मेहनताना भी यहां लगा रहे हैं।

खराब करने की बजाय समय का उपयोग हो

टीम में शिक्षा विभाग के लिपिक नंदलाल मिश्रा, सूरत में व्यवसायी मनोज पुजारी, सामाजिक कार्यकत्र्ता बुद्धिप्रकाश जोशी, संदीप मिश्रा, प्रमोद शर्मा, प्रदीप सिंह तंवर, अजय कुमावत, मुरलीधर स्वामी, गणेश पाराशर, सुरेश टेलर समेत कई युवा शामिल है। जिनका कहना है कि लॉकडाउन में उनके पास मोबाइल व टीवी में समय बिताने व सेवा दोनों का विकल्प था। जिनमें से उन्हें सेवा का विकल्प ज्यादा बेहतर लगा। उनकी मेहनत का ही नतीजा भी है कि उजड़ा सा दिखने वाला श्मशान घाट वाकई में ‘मोक्ष धाम’ सा लगने लगा है। ग्राम पंचायत व कई भामाशाहों ने भी आगे आकर यहां मुख्य द्वार, टीन शेड, चारदिवारी, पेशाबघर व इंटरलोक का निर्माण भी करवाया है। लेकिन युवाओं की अथक व निष्काम मेहनत भी काबिले तारीफ है।