Rape: विवाहिता के साथ लिव इन में था कुंवारा युवक, उसी की बेटी से किया बलात्कार

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में 10 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

youth was in live-in with married woman, raped her daughter सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में 10 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक पीडि़ता की मां के साथ लिव इन में रह रहा था। आरोप है कि जब मां घर नहीं थी, तब आरोपी युवक ने उसे बलात्कार का शिकार बना लिया। मामले में पीडि़ता की मां ने ही अब साथ रह रहे युवक के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।