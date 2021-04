लॉकडाउन के नाम पर फिर महंगा हुआ जर्दा व पान मसाला, कालाबाजारी शुरू

(Zarda and paan masala again become expensive in the name of lockdown) सीकर. कोरोना के बढ़ते कहर व वीकेंड लॉकडाडन की घोषणा के साथ ही जिले में पान मसाला व जर्दे की कालाबाजारी फिर शुरू हो गई है।