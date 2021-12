झिंगुरदा खदान से निकाला जाएगा अभी 10 मिलियन टन कोयला

खदान को बंद करने की थी योजना, 4 वर्ष के लिए अवधि बढ़ी ....

सिंगरौली. एनसीएल की झिंगुरदा खदान को बंद करने का प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस खदान में अभी अगले 4 वर्ष तक कोयला का खनन किया जाएगा। एनसीएल ने यह निर्णय सीएमपीडीआइ की एक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।

10 million tonnes of coal to be extracted from Jhingurda mine