वर्ष 2020 से स्वीकृत हैं 119 नलजल योजनाएं, अभी तक एक भी नहीं हुई चालू

गांवों में पेयजल की व्यवस्था नहीं, गर्मी में बढ़ेगी समस्या .....

सिंगरौली. गर्मी के मौसम में पेयजल के लिए फिर से ग्रामीणों को जूझना पड़ेगा। क्योंकि पिछली गर्मी से पहले स्वीकृत 119 नलजल योजनाओं में से पूरा एक वर्ष बीतने के बावजूद अभी तक एक को भी चालू नहीं किया जा सका है। ऐसे में ग्रामीणों को गर्मी तक नल से जल मुहैया हो पाना संभव नहीं दिख रहा है।

119 tap water schemes approved last year, none have been commissioned