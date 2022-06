महापौर पद के लिए चुनावी मैदान में 12 उम्मीदवार, मुकाबला दिलचस्प

जिला प्रभारी मंत्री, सांसद व विधायक सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे भाजपा प्रत्याशी, पुलिस का मिला वीआइपी ट्रीटमेंट ....

Published: June 19, 2022 12:23:28 am

सिंगरौली. नगर निगम चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन 2 और नए प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। साथ ही भाजपा प्रत्याशी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर दूसरी प्रति जमा की। इस तरह से महापौर पद के लिए कुल 12 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है।

12 candidates in fray for post of mayor, interesting contest