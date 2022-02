बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे 28 हजार परीक्षार्थी, पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी संख्या

कोविड आपदा के चलते उत्तीर्ण होने की अधिक उम्मीद मानी जा रही वजह .....

सिंगरौली. माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल व हायर सेकंडरी की बोर्ड परीक्षा में अब की बार 28 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। यह संख्या पिछले शैक्षणिक सत्र के परीक्षार्थियों से अधिक है। कोविड आपदा में राहत मिलने से उत्तीर्ण होने की अधिक उम्मीद परीक्षार्थियों की संख्या में इजाफा की मुख्य वजह मानी जा रही है।

28 thousand candidates will appear in board exam, increased compared to last year