जनपद से लेकर जिला तक कांग्रेस ने भाजपा को किया क्लीन बोल्ड

जिला के साथ तीनों जनपद अध्यक्ष व दो उपाध्यक्ष कांग्रेस समर्थित

भाजपा को केवल बैढऩ उपाध्यक्ष पद से करना पड़ा संतोष ....

Updated: July 30, 2022 12:31:09 am

सिंगरौली. जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन में कांग्रेस का दबदबा कायम रहा है। जनपद पंचायत देवसर व चितरंगी में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की तो बैढऩ में भी अध्यक्ष पद कांग्रेस के ही खाते में गया है। भाजपा को केवल बैढऩ उपाध्यक्ष पद से संतोष करना पड़ा है। भाजपा की ओर से कोशिश तो खूब की गई, लेकिन सफलता केवल बैढऩ उपाध्यक्ष पद पर ही मिली।

3 district president, 2 vice-presidents supported Congress. BJP have only one