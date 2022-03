ओपन कैप में सड़ रही पिछली खरीदी की 4 लाख क्विंटल धान

मिलरों ने नहीं की मिलिंग, अब औने-पौने दाम में नीलामी की तैयारी ....

सिंगरौली. कृषि उपज मंडी बैढऩ व सरई के ओपेन कैप में 4 लाख क्विंटल धान सडऩे की स्थिति में पहुंच गई है। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद मिलरों ने खराब हो चुकी धान की मिलिंग नहीं की है। अब 28 फरवरी की समय-सीमा समाप्त होने के बाद करोड़ों के धान की औने-पौने दाम में नीलमी की तैयारी है। प्रशासन की ओर से इस बावत शासन स्तर से अनुमति मांगी गई है।

4 lakh quintals of paddy of previous purchase rotting in open cap