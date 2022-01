धान बिक्री करने से वंचित 5721 किसान, 20 तक मिला मौका

प्रशासन की मांग पर शासन स्तर से बढ़ी अंतिम तिथि ...

Published: January 16, 2022 12:18:20 am

सिंगरौली. समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री करने से वंचित रह गए किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब वह अगले गुरुवार तक धान की बिक्री कर सकेंगे। प्रशासन की मांग पर शासन स्तर से अंतिम तिथि 20 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। जिले में अभी 5721 किसान धान उपार्जन से वंचित हैं। खरीदी में लगे अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में 15 जनवरी अंतिम तिथि घोषित की गई थी।

5721 farmers deprived of selling paddy, got 20 chance in Singrauli