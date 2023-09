छत्तीसगढ़ से गांजा की खेप लेकर आ रहे चार आरोपी गिरफ्तार

Submitted by:

सिंगरौलीPublished: Sep 25, 2023 12:18:23 am

सासन चौकी पुलिस ने मकरोहर तिराहे पर घेराबंदी कर पकड़ा, दो लाख रुपए से अधिक का गांजा सहित चार पहिया वाहन जब्त ....

Accused arrested with consignment of ganja coming from Chhattisgarh