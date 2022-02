डीजल कबाड़ चोरी के फरार 5 आरोपी गिरफ्तार, जानिए पुलिस ने कैसे दी दबिश

मोरवा पुलिस ने की कारवाई, आरोपियों को भेजा जेल.....

सिंगरौली. डीजल व कबाड़ चोरी के पांच आरोपियों को मोरवा पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि हाल ही में मुख्य मार्ग पर खड़े वाहनों से डीजल व कोयला चोरी के मामले में आरोपी फरार हो गए थे। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में अपराध दर्ज कर लिया गया था। मंगलवार को फरार आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। एसपी की ओर से अवैध कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने कार्रवाई किया है।

Action taken on the instructions of Singrauli SP