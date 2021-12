टीएचडीसी की अमिलिया खदान में आदित्य बिड़ला ग्रुप करेगा कोल खनन

ऑनलाइन बिडिंग प्रक्रिया के जरिए 821 रुपए प्रति टन की दर से मिला ठेका .....

सिंगरौली. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को आवंटित अमिलिया कोल ब्लॉक में खनन का जिम्मा बिड़ला ग्रुप को मिला है। 21 दिसंबर को पूरी की गई फाइनल बिडिंग में पूर्व में तय रिजर्व प्राइज 821 रुपए प्रति टन की दर में ही खनन की जिम्मेदारी दी गई है।

Aditya Birla Group to start coal mining in THDC's Amilia mine in Singrauli