योजनाओं की क्रियान्वयन में उलझा प्रशासन, नए वर्ष में विकास के बड़े प्रोजेक्ट नजरअंदाज

बायपास रोड के साथ मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य अभी भी अधर में, इंजीनियरिंग कॉलेज और रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना भी भूला ...

सिंगरौली. वर्ष 2021 में अधूरे रह गए विकास संबंधित बड़े प्रोजेक्ट पर तेजी के साथ काम किया जाएगा। यह उम्मीद करीब डेढ़ महीने के दौरान देखने को मिली अफसरों की उदासीनता के चलते दम तोड़ती नजर आ रही है।

Admin entangled in implementation of plans, big projects of devlp ignored in new year