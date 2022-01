हादसे में मौतों के बाद भी गोपद नदी के पुल निर्माण में नहीं दिख रही तत्परता

जनप्रतिनिधियों की मांग पर कलेक्टर ने भी एजेंसी को दिया है निर्देश .....

सिंगरौली. पिछले महीने हुए हादसे में दो की मौत के बाद भी गोपद नदी के पुल निर्माण में तत्परता देखने को नहीं मिल रही है। वैसे तो जिला प्रशासन ने हाइवे के निर्माण में लगी एजेंसी को पहले पुल बनाने का निर्देश दिया है, लेकिन एजेंसी का रूख देखते हुए नहीं लगता है कि वहां जल्द निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा।

after accident, no construction Gopad river bridge in Singrauli