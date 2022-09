प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद विधायक को आई नए पाठ्यक्रम की याद

सिंगरौली विधायक ने उच्च शिक्षा मंत्री को लिखा सिंगरौली व बैढऩ कन्या महाविद्यालय में बीकाम पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए पत्र .....

सिंगरौली. शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पहले से लेकर अंत तक छात्र-छात्राएं इस बात को लेकर परेशान रहे कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक बीएससी व बीकॉम पाठ्यक्रम का संचालन शुरू होगा या नहीं। प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो गई, लेकिन नए पाठ्यक्रम को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कोई निर्देश नहीं आया। अब जब शैक्षणिक सत्र शुरू हुए दो महीना से अधिक समय बीत गया है तो सिंगरौली विधायक को कन्या महाविद्यालयों में बीकॉम पाठ्यक्रम शुरू कराने की याद आई है।

Reality of security system in govt college in Singrauli, instructions limited