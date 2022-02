सीएम की अपील के बाद जनप्रतिनिधियों के साथ कंपनियों ने दिखाई रुचि

गोद लिए गए जिले के सभी 1550 आंगनवाड़ी केंद्र, अब कायाकल्प का इंतजार .....

सिंगरौली. शासन स्तर से शुरू एडाप्ट कार्यक्रम के तहत अब आंगनबाड़ी केंद्र के कायाकल्प की उम्मीद जगी है। कार्यक्रम के मद्देनजर मुख्यमंत्री की अपील पर जिले के सभी 1550 आंगनबाड़ी केंद्रों के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ कंपनियों ने गोद ले लिया है। अब इंतजार है तो केंद्रों के संरचनात्मक विकास और बच्चों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की।

After appeal of CM, companies showed interest with public representatives