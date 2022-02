धूप खिलने के बाद खेतों में दिखने लगा ओलावृष्टि का असर

पीली पडऩे लगी गेहूं की फसल, प्रशासन मान रहा मामूली क्षति .....

सिंगरौली. दो दिन पहले गुरुवार को हुई ओलावृष्टि का असर धूप खिलने के बाद खेतों में दिखाई देने लगा है। गेहूं व सरसों की फसल पीली पडऩे लगी है। आंवले के बराबर ओला गिरने से पौधों की शाखाएं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। किसान जहां ओलावृष्टि से भारी नुकसान बता रहा है। वहीं राजस्व विभाग का मैदानी अमला प्राथमिक सर्वे के आधार पर मामूली क्षति बता कर क्षतिपूर्ति के दिए जाने के दायरे से नुकसान का बाहर बता रहा है। राजस्व अमले द्वारा नुकसान की बात को खारिज किए जाने के बाद से किसान परेशान हैं और राहत दिए जाने की गुहार लगा रहे हैं।

After sunshine, effect of hailstorm started appearing in Singrauli fields