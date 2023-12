सिंगरौली की हवा हुई खराब, प्रदेश के सर्वाधिक 5 शहरों में शामिल ऊर्जाधानी

Submitted by:

वायु गुणवत्ता सूचकांक 225 के पार, वायु में नमी बन रहा सांस में तकलीफ का कारण

मोरवा, जयंत व दुद्धीचुआ क्षेत्र में सबसे अधिक प्रदूषण, सरई में भी खराब हो रही है आबोहवा ...

Air pollution in Singrauli included in top 5 cities of state