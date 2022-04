हवाई यात्रा को वाराणसी जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, म्योरपुर में मिलेगी सुविधा

सिंगरौलिया हवाई अड्डा की कवायद हवाई पट्टी तक सीमित, सोनभद्र में तैयार होने को है हवाई अड्डा .....

सिंगरौली. सब कुछ ठीक रहा तो वर्ष 2023 में हवाई यात्रा के लिए वाराणसी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिले सोनभद्र से ही हवाई यात्रा की सुविधा मुहैया हो सकेगी। सोनभद्र के म्योरपुर में तैयार हो रहे हवाई अड्डा का कार्य तेजी के साथ जारी है। हालांकि निर्माण क्षेत्र में कुछ विवादित भूमि है और मामला न्यायालय तक पहुंच गया है, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही विवादित प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा।

Air travel Varanasi: Now facility will be available in Myorpur