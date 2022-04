स्वास्थ्य मेला में गए सभी मुख्य चिकित्सक, अस्पताल में परेशान हुए मरीज

जिला अस्पताल का हाल, ओपीडी में मरीजों की पहुंची भीड़ तो व्यवस्था बनाने बुलाए गए इमरजेंसी ड्यूटी के चिकित्सक ...

सिंगरौली. हर रोज की तरह शुक्रवार को भी जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीज पहुंचे। जहां देखे तो चिकित्सकों का चेंबर खाली था। मरीज बाहर कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। परिसर में उनके परिजन इधर-उधर भटक रहे थे। उन्हें उम्मीद था कि चिकित्सक ओपीडी में आएंगे लेकिन मरीजों की उम्मीदों पर पानी तब फिर जब चिकित्सकों की ड्यूटी चितरंगी स्वास्थ्य मेला में लगाए जाने की जानकारी हुई।

All doctors went to health fair, patients were troubled in hospital