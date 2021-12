कोयले की कमी के बीच एनसीएल से बढ़ी उम्मीद

कई परियोजनाओं का किया जाएगा विस्तार....

सिंगरौली. विद्युत उत्पादक कंपनियों के लिए कोयला आपूर्ति की कमी के बीच कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) की एनसीएल से उम्मीद बढ़ गई है। बढ़ी उम्मीद के बीच एनसीएल से और अधिक कोयला उत्पादन करने को कहा गया है। अधिकारियों ने कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करने का वादा किया है।

Amidst shortage of coal, expectations from NCL increased, targate more