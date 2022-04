विवाह बाद नहीं मिली सहायता राशि, बदली व्यवस्था में भुगतान पर संकट के बादल

एक हजार से अधिक हितग्राहियों का आवेदन स्वीकृत, सामाजिक न्याय विभाग के जिम्मे हुई योजना ....

सिंगरौली. विवाह हुए और गृहत्थी बसे एक वर्ष से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक विवाह सहायता योजना के तहत निर्धारित राशि नहीं मिल पाई है। स्वीकृति के बाद भी मामला अधर में लटका है। बदली व्यवस्था के बीच हितग्राहियों के दिल की धडकऩ बढ़ गई है। भुगतान कब तक और कैसे होगा। इस संबंध में अभी अधिकारी भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है।

Amount not received after marriage, crisis on payment in changed system