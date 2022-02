स्वच्छता की पेश की मिशाल, हुए सम्मानित

नगर निगम का आयोजन ...

सिंगरौली. स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत की जा रही तैयारी में बेहतर योगदान देने और मिशाल पेश करने वालों को सोमवार को सम्मानित किया गया। नगर निगम की ओर से कराए गए सर्वे के जरिए स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल व व्यापारिक प्रतिष्ठान शामिल रहे। निगम में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ब्रांड एंबेस्डर डॉ. डीके मिश्रा, निगम आयुक्त आरपी सिंह, नोडल अधिकारी वीबी उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

An example of cleanliness, honored in Singrauli