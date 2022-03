Anganwadi centers: आंगनबाड़ी केंद्रों को जनप्रतिनिधियों ने गोद लिया, कायाकल्प करने नहीं दिया बजट

कंपनियों से भी अब तक मिला केवल आश्वासन ....

सिंगरौली. मुख्यमंत्री की अपील के बाद सांसद व विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने की हामी तो भर ली, लेकिन केंद्रों के कायाकल्प को अब तक वित्तीय सहायता नहीं दी है। केंद्रों को गोद लेने वाली कंपनियों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। उनकी ओर से भी अभी तक केवल आश्वासन मिला है।

Anganwadi centers were adopted by public representatives, no budget