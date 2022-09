10 हजार रुपए मांगने पर दोस्त ने कुल्हाड़ी से कर दी युवक की हत्या

कुंदवार चौकी क्षेत्र के ग्राम बेलवानी गांव की घटना, गांव में खिंचा सनाका, मामले में जांच कर रही है पुलिस

सिंगरौली. पैसे के लेनदेन को लेकर आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर युवक की हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से जंगल की ओर फरार हो गए। कुंदवार चौकी क्षेत्र के बेलवानी गांव में हत्या की इस घटना के बाद सनाका खिंच गया क्योंकि वारदात को हत्यारों ने बीच सडक़ पर अंजाम दिया है। मामले में जांच कर रही पुलिस ने शाम तक में हत्या करने वाले आरोपी सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है।

Angry friend killed young man by ax for demand of rupees