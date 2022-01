कोविड मरीजों के इलाज के लिए एक और अस्पताल तैयार

अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएमडी .....

सिंगरौली. कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर नेहरू अस्पताल में की गई व्यवस्थाओं का आकलन करने शुक्रवार को एनसीएल के सीएमडी भोला सिंह निरीक्षण में पहुंचे। निदेशक वित्त एवं कार्मिक आरएन दुबे निरीक्षण में सीएमडी के साथ रहे। सीएमडी ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर चिकित्साधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।

Another hospital ready to treat covid patients in Singrauli