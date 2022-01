छह वर्ष की दिव्यांग रिया पहली बार दोनों पैरों पर खड़ी हुई तो भर आईं मां फूलमती की आंखें

अब दूसरों पर बोझ नहीं बनेगी जिंदगी ....

सिंगरौली. छह वर्ष की रिया जन्मजात दिव्यांग हैं। अब तक वह घुटनों के बल चलती रही, लेकिन मंगलवार को जब वह कृत्रिम अंग के सहारे दोनों पैरों पर खड़ी हुई तो मां फूलमती की आंख भर आई। बोली, साहब अब बस इसको चलना सिखा दें। इसकी जिंदगी बन जाएगी।

Artificial equipment is being provided at Singrauli Disabled Rehabilitation Center