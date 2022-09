एफआईआर दर्ज नहीं करने की एवज में रिश्वत लेते ट्रेप हुआ एएसआई

एसपी लोकायुक्त रीवा की टीम ने परसौना खाद-बीज की दुकान में की कार्रवाई ....

सिंगरौली. एफआईआर दर्ज नहीं करने की एवज में एएसआई को 40 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगेहाथ पकड़ा है। एसपी लोकायुक्त रीवा की 15 सदस्यीय टीम ने परसौना स्थित खाद-बीज की दुकान में रविवार की शाम कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोकायुक्त एसपी ने बताया कि शिकायतकर्ता प्रहलाद प्रसाद शाह पिता शिवचरण शाह निवासी अमलोरी बस्ती ने परसौना में खाद-बीज की दुकान किया है।

ASI trapped by lokayukt taking bribe for not registering FIR