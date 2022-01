उतार चढ़ाव से भरा होगा वर्ष 2022, जानिए पूरे साल का हाल

नए वर्ष में राशि व नक्षत्र का प्रभाव .....

सिंगरौली. नव वर्ष की परंपरा ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी पाश्चात्य संस्कृति की देन है लेकिन समूचे विश्व में सभी धर्मों द्वारा एक जनवरी को एक साथ नव वर्ष का स्वागत किया जाता है। सुख, समृद्धि एवं संकल्प की करोड़ों भावनाएं अपनी इस दिन प्रेषित की जाती है, जिससे उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह वातावरण को उर्जावान बना देता है। इसलिए ज्योतिषीय एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नववर्ष का शुभारंभ सुख शांति के विभिन्न उपायों के साथ करना चाहिए। ताकि पूरे वर्ष मनोनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सके एवं अनिष्ट ग्रहों की चाल बदल सके। ज्योतिषियों की यह सलाह है।

Astrologers believe that corona infection will increase in the year 2022