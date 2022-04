सरिया से लेकर ईंट व सीमेंट सबके बढ़े दाम, नहीं बढ़ी आवास की किस्त, मकान बनाना हो रहा मुश्किल

पीएम आवास योजना में भी देखने को नहीं मिल रही संतोषजनक प्रगति, वित्तीय वर्ष 2021-22 का लक्ष्य 22274 आवास का, बना सिर्फ 2036 .....

सिंगरौली. लगातार बढ़ती महंगाई ने खुद का मकान सपना पूरा करना मुश्किल कर दिया गया है। सरिया, ईंट व सीमेंट की बढ़ी कीमत के साथ मजदूरी बढऩा मुख्य वजह माना जा रहा है। मकान के निर्माण सामग्री की बढ़ी कीमत के चलते आम के साथ खास भी परेशान हैं। बात उन अधिकारियों की कर रहे हैं, जिनके जिम्मे प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरा कराना है।

Bars, bricks, cement, price of increase, but no installment of housing