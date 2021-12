एक करोड़ का भुगतान करने के बाद अधर में जुड़वा तालाब का सौंदर्यीकरण

अफसर दे रहे तकनीकी समस्या का हवाला .....

सिंगरौली. नगर निगम अधिकारियों की बात भी निराली है। कहीं काम पूरा होने के बाद भी भुगतान अधर में लटक जाता है तो कहीं काम शुरू होने के साथ लाखों रुपए जारी कर दिए जाते हैं। बात निगम कार्यालय व कलेक्ट्रेट के बीच स्थित जुड़वा तालाब की कर रहे हैं। तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर निगम ने करीब एक करोड़ का भुगतान कर दिया है। मजे की बात यह कि अधिकारियों की इस दरियादिली के बाद तालाब सौंदर्यीकरण का काम भी अधर में लटक गया है।

Beautification of Singrauli pond in balance after paying one crore