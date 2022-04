पीएम आवास योजना के हितग्राहियों की सूची जारी, पात्र होने के बावजूद आपका नाम सूची में नहीं है तो तत्काल दर्ज करें आपत्ति

पांच सदस्यीय समिति के सत्यापन में 38843 हितग्राहियों को बताया गया पात्र ....

सिंगरौली. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र हितग्राहियों की सूची जिला पंचायत ने जारी कर दी है। सीइओ जिला पंचायत द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति द्वारा हितग्राहियों का सत्यापन किया गया है। सत्यापन के बाद तीनों जनपद पंचायत के 38843 हितग्राहियों को आवास के लिए पात्र बताया गया है।

Beneficiaries of PM Awas Yojana: if your name is not in list, file objection