संबल योजना के अपात्र एक लाख हितग्राही अब नहीं बन पा रहे पात्र

घर बैठे सत्यापन में अपात्र घोषित किए गए लोगों को अब जोडऩा नहीं हो पा रहा संभव

नगर निगम अधिकारियों ने लगाई गई गुहार, शासन स्तर से पोर्टल में संशोधन का आश्वासन

सिंगरौली. संबल योजना के पूर्व में अपात्र घोषित हितग्राहियों को अब दोबारा पात्र करना संभव नहीं हो पा रहा है। पूर्व में सत्यापन के दौरान हुई मनमानी का खामियाजा हितग्राहियों को भुगतना पड़ रहा है। सारे वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी उनका नाम पात्रों की श्रेणी में पोर्टल पर नहीं जुड़ पा रहा है। इस समस्या को लेकर न केवल हितग्राही बल्कि संबंधित अधिकारी भी परेशान हैं।



संबल 1.0 योजना के तहत पूर्व में करीब 3.40 लाख हितग्राहियों को जोड़ा गया था। हितग्राहियों की बड़ी संख्या को देखते हुए शासन स्तर से सत्यापन करने और अपात्र लोगों का नाम निरस्त करने का निर्देश जारी किया गया था। निर्देश जारी होने पर शहर से लेकर गांव तक वार्ड प्रभारियों और सचिवों ने घर बैठे बिना सत्यापन किए हितग्राहियों का नाम काट दिया।

