कोयला आपूर्ति में ही नहीं विद्युत उत्पादन में भी ऊर्जाधानी का बेहतरीन प्रदर्शन

एनसीएल ने कोयला तो एनटीपीसी ने विद्युत उत्पादन में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन ....

सिंगरौली. कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद कोयला संकट के दौर में जहां एनसीएल ने उत्पादन व आपूर्ति में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कोयला की जरूरत पूरी की। वहीं दूसरी ओर विद्युत उत्पादन में भी ऊर्जाधानी की एनटीपीसी परियोजना ने जरूरत के मुताबिक बिजली की आपूर्ति जारी रखी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऊर्जाधानी ने कोयला आपूर्ति के साथ विद्युत उत्पादन में भी शानदार प्रदर्शन किया है।

Best performance of power plant not only in coal supply but also in power generation