पुलिया ऐसी, जिस पर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

चेत नहीं रहे जिम्मेदार ....

सिंगरौली. गोपद नदी के पुल पर पिछले सप्ताह हुए वाहन दुर्घटना जैसा हादसा मोरवा में मुक्तिधाम के बगल स्थित पुलिया पर भी हो सकता है। सीधी-सिंगरौली हाइवे पर स्थिति पुलिया पूरी तरह से जर्जर है। उपर दिखने में भले ही सही सलामत दिखती हो, लेकिन नीचे से जर्जर है। साथ ही पुलिया पर कोई रेलिंग नहीं है। इससे हादसे की संभावना अधिक है। स्थानीय लोगों ने इस पुलिया की समय रहते मरम्मत किए जाने की या फिर नव निर्माण किए जाने की मांग की है।

big accident can be on culvert in Morwa on Sidhi-Singrauli highway