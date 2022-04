गर्मी से स्कूली बच्चों को बड़ी राहत, अब केवल 12 बजे तक लगेंगे स्कूल

कलेक्टर की ओर से जारी किया गया आदेश ....

सिंगरौली. लगातार बढ़ते तापमान में बच्चों के साथ बड़ों का भी बुरा हाल है। घर के बाहर आग बरस रही है। तापमान लगातार 40 डिग्री सेंटीगे्रड के पार बना हुआ है। सुबह 11 बजे के बाद और शाम 4 बजे तक चलने वाली गर्म हवा लोगों को झुलसा रही है। इस बीच बच्चों के लिए राहत भरी खबर यह है कि अब उनकी स्कूल से दोपहर 12 बजे तक ही छुट्टी हो जाएगी।

Big relief to school children from summer, schools will start till 12 o'clock